Bankitalia, primo rialzo da inizio 2023 dei prestiti a famiglie (Di venerdì 11 ottobre 2024) Resta debole la domanda di credito da parte delle imprese in Italia che vedono i prestiti in calo mentre si "è interrotta la flessione dei finanziamenti alle famiglie che, seppure marginalmente, sono tornati a espandersi per la prima volta dall'inizio del 2023". Lo sottolinea la Banca d'Italia nel suo bollettino economico secondo cui "la dinamica dei mutui alle famiglie per l'acquisto di abitazioni ha mostrato lievi segnali di ripresa, pur rimanendo contenuta". La diminuzione dei finanziamenti alle imprese "è stata più accentuata per le aziende dei servizi e nel comparto dei prestiti a medio e a lungo termine, generalmente associati a esigenze di investimento". Tra maggio e agosto i tassi di interesse sui nuovi prestiti bancari alle imprese si sono ridotti (al 5,1 per cento, dal 5,4) mantenendosi tuttavia su livelli prossimi ai massimi raggiunti nello scorcio del 2023. Quotidiano.net - Bankitalia, primo rialzo da inizio 2023 dei prestiti a famiglie Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di venerdì 11 ottobre 2024) Resta debole la domanda di credito da parte delle imprese in Italia che vedono iin calo mentre si "è interrotta la flessione dei finanziamenti alleche, seppure marginalmente, sono tornati a espandersi per la prima volta dall'del". Lo sottolinea la Banca d'Italia nel suo bollettino economico secondo cui "la dinamica dei mutui alleper l'acquisto di abitazioni ha mostrato lievi segnali di ripresa, pur rimanendo contenuta". La diminuzione dei finanziamenti alle imprese "è stata più accentuata per le aziende dei servizi e nel comparto deia medio e a lungo termine, generalmente associati a esigenze di investimento". Tra maggio e agosto i tassi di interesse sui nuovibancari alle imprese si sono ridotti (al 5,1 per cento, dal 5,4) mantenendosi tuttavia su livelli prossimi ai massimi raggiunti nello scorcio del

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Credito - nuova flessione per i prestiti a imprese e famiglie - Lo indica il rapporto mensile dell’Abi sottolineando come il calo dei volumi di credito sia conseguente al rallentamento della crescita economica che contribuisce a deprimere la domanda di prestiti. it. A luglio 2024 i crediti deteriorati netti (cioè l’insieme delle sofferenze, inadempienze probabili ed esposizioni scadute e sconfinanti calcolato al netto delle svalutazioni e degli accantonamenti ... (Ildenaro.it)

**Banche : Abi - ad agosto prestiti a imprese e famiglie -2% - in due anni -94 mld** - 355,6 miliardi) L'articolo **Banche: Abi, ad agosto prestiti a imprese e famiglie -2%, in due anni -94 mld** sembra essere il primo su CalcioWeb. Lo comunica l’Abi nel suo rapporto mensile, evidenziando come “il calo dei volumi di credito è conseguente al rallentamento della crescita economica che contribuisce a deprimere la domanda di prestiti”. (Calcioweb.eu)

**Banche : Abi - ad agosto prestiti a imprese e famiglie -2% - in due anni -94 mld** - 355,6 miliardi). Roma, 14 set. - (Adnkronos) - Ad agosto i prestiti a imprese e famiglie sono scesi a 1261 miliardi di euro, in calo del 2,0% rispetto a un anno prima, un andamento che segna un rallentamento rispetto al calo registrato a luglio 2024 (-2,2%) quando i prestiti alle imprese erano diminuiti del 3,9% e quelli alle famiglie dello 0,6%. (Liberoquotidiano.it)