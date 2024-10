Attacco israeliano all’Iran imminente? Netanyahu e Biden discutono la strategia (Di venerdì 11 ottobre 2024) Il governo israeliano non è ancora riuscito a raggiungere un accordo sul piano di risposta militare all’Attacco missilistico iraniano del primo ottobre, nonostante una lunga riunione di gabinetto che si è protratta per quattro ore nella tarda serata di ieri. A riferirlo sono i media israeliani. La mancata votazione del piano ha bloccato la partenza L'articolo Attacco israeliano all’Iran imminente? Netanyahu e Biden discutono la strategia proviene da Il Difforme. Ildifforme.it - Attacco israeliano all’Iran imminente? Netanyahu e Biden discutono la strategia Leggi tutta la notizia su Ildifforme.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Il governonon è ancora riuscito a raggiungere un accordo sul piano di risposta militare all’missilistico iraniano del primo ottobre, nonostante una lunga riunione di gabinetto che si è protratta per quattro ore nella tarda serata di ieri. A riferirlo sono i media israeliani. La mancata votazione del piano ha bloccato la partenza L'articololaproviene da Il Difforme.

