Lanotiziagiornale.it - Tagli al lavoro in carcere, altro che rieducazione

Leggi tutta la notizia su Lanotiziagiornale.it

(Di giovedì 10 ottobre 2024) Da quando è diventato ministro della giustizia Carlo Nordio ha ripetuto che ilinè fondamentale per il reinserimento sociale delle persone detenute e per abbassare il tasso di recidiva. Essendo ministro ci si aspetterebbe quindi che nel corso del suo mandato abbia agito alla stregua delle sue parole. Dovrebbe accadere così: chi governa illustra le sue priorità e poi agisce di conseguenza. Dovrebbe essere semplice, lineare. E invece no. In una nota del Provveditorato Regionale del Piemonte, Liguria e Valle D’Aosta si legge infatti come il fabbisogno rilevato per mantenere i tassi di occupazione fosse di 2 milioni di euro, mentre dal Ministero della Giustizia è stato erogato meno del 50% di questo fabbisogno.