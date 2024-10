Spalletti a caccia di conferme | Italia e Belgio alle prese col ricambio generazionale

Leggi tutta la notizia su Sportface.it

(Di giovedì 10 ottobre 2024) Non c’è più la Golden Generation del, che come l’con un complesso. Il giovane ct, di originine, Domenico Tedesco deve rinunciare a De Bruyne, ma anche a Romelu Lukaku, in gran forma con il Napoli e rimasto a Castel Volturno proprio per lavorare ulteriormente con Conte. Sono i due simboli di una squadra che nonostante le enormi qualità nell’ultimo decennio circa, non ha vinto nulla ed è stata aspramente criticata in patria, ma dietro a questi due grossi nomi ci sono tanti giocatori emergenti per una nazione da sempre ben linkata con il talento. Quello che forse manca ormai da tempo alla nostra Nazionale, chesta provando a modellare sul gioco e sugli automatismi, in assenza di individualità di spicco.