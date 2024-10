Ilfattoquotidiano.it - “Siamo solo io e il cane, sono pronta per l’uragano”: Elettra Lamborghini a Miami si è preparata così per il passaggio del terribile vortice Milton

(Di giovedì 10 ottobre 2024)ha condiviso alcuni scatti da, dove si trova, un po’ preoccupata per ildel. Su Instagram ha condiviso una foto con la spiaggia deserta le nuvole nere in arrivo: “io e ilper“. Poi qualche ora dopo ha tranquillizzato i tanti fan preoccupati per le sue condizioni, affermando che in realtànon ha creato grossi problemi. In effettisi è indebolito mentre attraversava la Florida, questa mattina, venendo declassato a categoria 1, su una scala di cinque. La scorsa notte i venti massimi sostenuti dihanno raggiunto i 145 chilometri orari, secondo il National Weather Service. L’allerta in Florida resta, quindi, alta.