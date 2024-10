“Sanzioni inevitabili per l’Inter”: i nerazzurri sono davvero nei guai (Di giovedì 10 ottobre 2024) Giorni cruciali per l’Inter, con indagini e audizioni che proseguono relativamente ai nerazzurri per il caso ultras: il club rischia davvero Nella pausa nazionali, continua a tenere banco, e non potrebbe essere altrimenti, il caso ultras, con le indagini che vengono portate avanti dalla Procura di Milano e il fronte sportivo in attesa di sviluppi, sulla base di quelle che saranno le risultanze dell’inchiesta. Tifosi Inter (fonte: © LaPresse) – Calciomercato.it Hanno fatto discutere le dichiarazioni del tecnico nerazzurro Simone Inzaghi relativamente alle telefonate ricevute dalla tifoseria organizzata. Si prosegue con l’audizione del vicepresidente Javier Zanetti, altro personaggio di spicco coinvolto stando a quanto rivelato dalle intercettazioni. Calciomercato.it - “Sanzioni inevitabili per l’Inter”: i nerazzurri sono davvero nei guai Leggi tutta la notizia su Calciomercato.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Giorni cruciali per, con indagini e audizioni che proseguono relativamente aiper il caso ultras: il club rischiaNella pausa nazionali, continua a tenere banco, e non potrebbe essere altrimenti, il caso ultras, con le indagini che vengono portate avanti dalla Procura di Milano e il fronte sportivo in attesa di sviluppi, sulla base di quelle che saranno le risultanze dell’inchiesta. Tifosi Inter (fonte: © LaPresse) – Calciomercato.it Hanno fatto discutere le dichiarazioni del tecnico nerazzurro Simone Inzaghi relativamente alle telefonate ricevute dalla tifoseria organizzata. Si prosegue con l’audizione del vicepresidente Javier Zanetti, altro personaggio di spicco coinvolto stando a quanto rivelato dalle intercettazioni.

