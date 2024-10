Ratti sulle strade, marciapiedi divelti, buche e rappezzi: il PD incalza l’amministrazione Mastella (Di giovedì 10 ottobre 2024) Tempo di lettura: 3 minutiRiceviamo e pubblichiamo la nota di Paolo Alberto Caggiano, componente della Direzione Cittadina del Partito Democratico a Benevento: Siamo fortemente colpiti dalle molteplici parole e dichiarazioni da parte dei componenti dell’amministrazione Mastella, tanto da chiederci se realmente pensano che tutti coloro che ascoltano, abboccano. Abbiamo appreso, assieme a tanti altri cittadini, che siamo al 77esimo posto scalando di ben 24 posizioni altre città o agglomerati urbani relativamente al miglioramento delle condizioni di vita e della sua qualità, eppure ai nostri occhi tutt’altro quadro ci si presenta quotidianamente. Anteprima24.it - Ratti sulle strade, marciapiedi divelti, buche e rappezzi: il PD incalza l’amministrazione Mastella Leggi tutta la notizia su Anteprima24.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Tempo di lettura: 3 minutiRiceviamo e pubblichiamo la nota di Paolo Alberto Caggiano, componente della Direzione Cittadina del Partito Democratico a Benevento: Siamo fortemente colpiti dalle molteplici parole e dichiarazioni da parte dei componenti del, tanto da chiederci se realmente pensano che tutti coloro che ascoltano, abboccano. Abbiamo appreso, assieme a tanti altri cittadini, che siamo al 77esimo posto scalando di ben 24 posizioni altre città o agglomerati urbani relativamente al miglioramento delle condizioni di vita e della sua qualità, eppure ai nostri occhi tutt’altro quadro ci si presenta quotidianamente.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

«600 milioni sottratti alle opere». Vertici di Autostrade sotto inchiesta - Accuse di falso in bilancio per sette persone, fra cui l’ad Roberto Tomasi e il suo predecessore Giovanni Castellucci: avrebbero gonfiato patrimonio e dividendi per Benetton & C. usando i fondi previsti per i miglioramenti della rete. Continua a leggere . (Laverita.info)

Martina Franca : strade comunali dell’agro - lavori per un milione di euro Interventi in alcuni tratti per migliorare viabilità e sicurezza - 000 euro per progetto) presentando 4 istanze di finanziamento e partecipando all’avviso pubblico del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale della Regione Puglia n. Abbiamo individuato un canale di finanziamento della Regione Puglia messo a disposizione da un avviso pubblico del Dipartimento Agricoltura e Sviluppo Rurale e Ambientale che ci ha consentito di reperire le risorse ... (Noinotizie.it)

Alluvione - stanziati 1 - 2 milioni per ripristinare le strade di Fornace Zarattini - La giunta di Ravenna ha approvato nei giorni scorsi il progetto di ripristino della pavimentazione di quattro strade che attraversano l'abitato e l'area artigianale di Fornace Zarattini le quali avevano subito gravi danni durante l'alluvione del maggio 2023. “Questo intervento – afferma... (Ravennatoday.it)