Processo di Diddy, parla l’avvocato del rapper: richiesta della difesa (Di giovedì 10 ottobre 2024) In attesa della prima udienza del Processo di Diddy, i suoi avvocati hanno già fatto la loro mossa ed hanno puntato il dito contro il governo e le forze dell’ordine. I legali del cantante hanno chiesto l’apertura di un’indagine perché sostengono che le autorità federali abbiano fatto trapelare ai media alcune informazioni riservate, documenti, accuse e anche delle prove, incluso il tristemente famoso video in cui si vede Sean Combs che aggredisce l’allora fidanzata Cassie. Nei documenti depositati in tribunale ieri sera, l’avvocato, Marc Agnifilo, sostiene che ci siano state attività illegali ai danni del suo assistito: “C’è stata una fuga di notizie da parte del governo, che ha portato a una pubblicità dannosa e altamente pregiudizievole che può solo influenzare negativamente la giuria e privare il signor Combs del suo diritto ad un giusto Processo“. Biccy.it - Processo di Diddy, parla l’avvocato del rapper: richiesta della difesa Leggi tutta la notizia su Biccy.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) In attesaprima udienza deldi, i suoi avvocati hanno già fatto la loro mossa ed hanno puntato il dito contro il governo e le forze dell’ordine. I legali del cantante hanno chiesto l’apertura di un’indagine perché sostengono che le autorità federali abbiano fatto trapelare ai media alcune informazioni riservate, documenti, accuse e anche delle prove, incluso il tristemente famoso video in cui si vede Sean Combs che aggredisce l’allora fidanzata Cassie. Nei documenti depositati in tribunale ieri sera,, Marc Agnifilo, sostiene che ci siano state attività illegali ai danni del suo assistito: “C’è stata una fuga di notizie da parte del governo, che ha portato a una pubblicità dannosa e altamente pregiudizievole che può solo influenzare negativamente la giuria e privare il signor Combs del suo diritto ad un giusto“.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Procura di Milano sotto choc : 8 mesi ai pm del processo Eni-Nigeria. “Hanno nascosto le prove” - Le motivazioni saranno pronte entro 45 giorni. Si è espresso così l’avvocato Pasquale Annicchiarico, che assiste assieme al collega Filippo Schiaffino, Gianfranco Falcioni, l’ex vice console onorario in Nigeria, parte civile nel processo in cui oggi sono stati condannati a Brescia a 8 mesi di reclusione i pm Fabio De Pasquale e Sergio Spadaro. (Secoloditalia.it)

Strage di Erba - ecco perché i giudici hanno detto no alla revisione del processo su Olindo e Rosa - E non ci fu alcun complotto sui due: «La falsità delle prove (rectius: del loro iter formativo), così come i presunti fatti-reato che avrebbero inquinato il processo, non discenderebbe da nuove prove di segno opposto a quelle considerate in sede di cognizione ma da una sorta di complotto ai danni di Romano e della Bazzi, che avrebbe condotto gli inquirenti a costruire a tavolino la traccia ... (Open.online)

Erba - ecco perché i giudici hanno detto no alla revisione del processo - . Richiesta di revisione di processo ritenuta inammissibile per mancanza di novità: per la strage di Erba “Olindo e Rosa soli colpevoli, prove solide contro di loro” Rosa e Olindo ci hanno provato, ma per i giudici i due “vicini assassini” non hanno portato prove nuove in grado di riaprire il caso. (Lidentita.it)

Strage di Erba - ecco perché i giudici hanno detto no alla revisione del processo su Olindo e Rosa - La richiesta «prima ancora che carente sotto il profilo della novità della prova, è inammissibile per difetto di legittimazione del proponente». «Pg Trafusser non era legittimato a chiedere la revisione» Non solo, secondo quanto riporta Ansa il pg Cuno Tarfusser non era legittimato nel chiedere la revisione. (Open.online)

Strage di Erba - le motivazioni dei giudici che hanno negato la revisione del processo - Questa la conclusione dei giudici: «Le osservazioni di consulenti e difensori sul rivisitato contenuto delle audizioni non hanno niente d’inedito ma riproducono pedissequamente specifici motivi del ricorso per Cassazione respinti dalla corte». Al contrario, è sicuramente condizionabile dalla pubblicità che il mezzo garantisce e tende generalmente a compiacere l’intervistatore. (Lettera43.it)