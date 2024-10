Premi Dorso, in Senato i riconoscimenti ai nuovi ‘Ambasciatori del Mezzogiorno’ (Di giovedì 10 ottobre 2024) Si è tenuta al Senato la consegna dei Premi “Guido Dorso” promossi dall’omonima associazione presieduta da Nicola Squitieri e giunti quest’anno alla 45°edizione. L'iniziativa, intitolata al meridionalista irpino, segnala contestualmente giovani studiosi del nostro Mezzogiorno e personalità del mondo istituzionale, economico, scientifico e culturale che hanno contribuito con la loro attività a sostenere le esigenze Sbircialanotizia.it - Premi Dorso, in Senato i riconoscimenti ai nuovi ‘Ambasciatori del Mezzogiorno’ Leggi tutta la notizia su Sbircialanotizia.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Si è tenuta alla consegna dei“Guido” promossi dall’omonima associazione presieduta da Nicola Squitieri e giunti quest’anno alla 45°edizione. L'iniziativa, intitolata al meridionalista irpino, segnala contestualmente giovani studiosi del nostro Mezzogiorno e personalità del mondo istituzionale, economico, scientifico e culturale che hanno contribuito con la loro attività a sostenere le esigenze

Premio Guido Dorso - al Senato giovedì 10 ottobre i riconoscimenti ai nuovi ‘Ambasciatori del Mezzogiorno’ - (Adnkronos) – Saranno consegnati giovedì 10 ottobre, al Senato, presso la sala Zuccari di palazzo Giustiniani, i premi “Guido Dorso” promossi dall’omonima associazione presieduta da Nicola Squitieri e giunti quest’anno alla 45°edizione. L'iniziativa – intitolata al meridionalista irpino – è patrocinata dal Senato della Repubblica, dal Consiglio Nazionale delle Ricerche e dall'Università di Napoli ... (Periodicodaily.com)

Premio Guido Dorso - cerimonia al Senato giovedì 10. Da Piantedosi a Lepore : gli Ambasciatori del Sud - Salvatore Capasso, direttore del dipartimento di scienze umane e sociali del Cnr. La commissione giudicatrice è composta da Andrea Amatucci, presidente del comitato scientifico dell’associazione Dorso; Raffaele Fitto, ministro per il Sud e la coesione territoriale; Orazio Abbamonte, presidente della Fondazione Banco di Napoli; Maria Chiara Carrozza, presidente del Consiglio Nazionale delle ... (Ildenaro.it)

