Lanazione.it - Piana Battolla, ok la riqualificazione di piazza Turati

(Di giovedì 10 ottobre 2024) Poco meno di 170mila euro per riqualificare laprincipale di. Dopo Pian di Follo, che ha visto la sistemazione e trasformazione diMatteotti in area pedonale, la giunta comunale guidata da Rita Mazzi punta a riqualificare anche, laprincipale di. Nei giorni scorsi, l’approvazione del progetto esecutivo, che prevede la sistemazione dell’area attraverso l’installazione di nuova pavimentazione e la creazione di un’area pedonale nei pressi dell’attività commerciale presente, nonchè la sistemazione dei parcheggi esistenti. Il quadro economico licenziato dalla giunta comunale per i lavori è di 166.