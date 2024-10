Osservatorio ambiente: notizie in breve (Di giovedì 10 ottobre 2024) Africa, cuccioli di gorilla venduti al mercato nero Ogni anno dalla foreste centrali dell’Africa vengono «prelevati» (rapiti) 400 cuccioli di gorilla – specie protetta in via di estinzione. Per rapirli Osservatorio ambiente: notizie in breve il manifesto. Cms.ilmanifesto.it - Osservatorio ambiente: notizie in breve Leggi tutta la notizia su Cms.ilmanifesto.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Africa, cuccioli di gorilla venduti al mercato nero Ogni anno dalla foreste centrali dell’Africa vengono «prelevati» (rapiti) 400 cuccioli di gorilla – specie protetta in via di estinzione. Per rapirliinil manifesto.

Respinta la domanda cautelare di Legambiente - via libera del Tar di Palermo all’osservatorio astronomico di Monte Mufara - . Nel mese di luglio 2024 la Legambiente Sicilia , in testa ad un gruppo di associazioni ambientalista, ha proposto ricorso innanzi al TAR Palermo per chiedere l’annullamento dei provvedimenti rilasciati dal SUAP Madonie Associato nel maggio 2023 e dall’Ente Parco delle Madonie nel maggio 2024, per la realizzazione dell’osservatorio Astronomico sulla sommità del Monte Mufara, sito che ricade ... (Gazzettadelsud.it)

Nasce l’Osservatorio Spettacolo e Ambiente - la presentazione giovedì 5 settembre Italian Pavilion al Lido - Alla presentazione del nuovo Osservatorio interverranno, per le istituzioni, Federico Mollicone, Presidente Commissione Parlamentare Cultura, Antonio Parente, Direttore Generale Spettacolo dal Vivo Min. L'articolo Nasce l’Osservatorio Spettacolo e Ambiente, la presentazione giovedì 5 settembre Italian Pavilion al Lido sembra essere il primo su L'Opinionista. (Lopinionista.it)