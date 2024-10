Thesocialpost.it - Nations League, Spalletti verso il Belgio con un doppio obiettivo

(Di giovedì 10 ottobre 2024) L’Italia disi prepara alla sfida decisiva all’Olimpico contro il, con l’di conquistare i quarti di finale dellae aprire la stradauna qualificazione agevolata per il Mondiale del 2026. Dopo due assenze consecutive dal torneo più prestigioso, l’ossessione di qualificarsi sembra essere un pensiero fisso per il ct e i suoi giocatori. Lacome trampolino per il Mondiale Per gli azzurri, larappresenta un’opportunità fondamentale: un piazzamento ai quarti garantirebbe all’Italia di essere testa di serie nelle qualificazioni al Mondiale, un vantaggio significativo per evitare avversari ostici e assicurarsi un percorso più semplice.sa che l’Italia non può permettersi ulteriori fallimenti dopo l’era di Ventura e Mancini.