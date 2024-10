Lo straziante appello della mamma di Gennaro, scomparso da 5 giorni: "Torna, superiamo tutto insieme" (Di giovedì 10 ottobre 2024) Si continua a battere palmo a palmo l'agro ofantino, ma di Gennaro Fiscarelli, 32enne di Cerignola scomparso lo scorso sabato notte, ancora nessuna traccia. Del giovane, con piccoli precedenti ma ritenuto estraneo a contesti criminali, si sono perse le tracce lo scoso sabato notte, 5 ottobre Foggiatoday.it - Lo straziante appello della mamma di Gennaro, scomparso da 5 giorni: "Torna, superiamo tutto insieme" Leggi tutta la notizia su Foggiatoday.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Si continua a battere palmo a palmo l'agro ofantino, ma diFiscarelli, 32enne di Cerignolalo scorso sabato notte, ancora nessuna traccia. Del giovane, con piccoli precedenti ma ritenuto estraneo a contesti criminali, si sono perse le tracce lo scoso sabato notte, 5 ottobre

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Gennaro Fiscarelli scomparso a Cerignola - trovate tracce biologiche : potrebbero appartenere al 32enne - Saranno esaminate per capire se sono del 32enne. Continua a leggere . Tracce biologiche, una macchia di sangue e formazioni pilifere, sono state trovate lontano dalla zona delle ricerche. Di Gennaro Fiscarelli, 32enne di Cerignola, non si hanno notizie dalla serata di sabato 5 ottobre, quando si è incontrato con un amico. (Fanpage.it)

Gennaro Fiscarelli scomparso da Cerignola : l’auto carbonizzata - la macchia di sangue e il telefono spento. Cosa sappiamo finora - 410222“. La macchia ematica è stata isolata e reperta dalla scientifica per essere sottoposta a esami che permetteranno di comprendere se appartenga al 32enne. Gennaro Fiscarelli, 32enne con precedenti penali per droga, è scomparso a Cerignola (Foggia) il 5 ottobre. Gli inquirenti non escludono alcuna possibilità , compresa quella dell’allontanamento volontario o che possa trattarsi di un caso di ... (Ilfattoquotidiano.it)

Cosa è successo a Gennaro Fiscarelli : nei messaggi social lo stato d'animo del 32enne scomparso - . . La sua auto, una Fiat Bravo color amaranto, è stata ritrovata la mattina di domenica 6. Proseguono senza sosta le ricerche di Gennaro Fiscarelli, il 32enne di Cerignola uscito di casa il giorno del suo compleanno, sabato 5 ottobre, e scomparso nel nulla dopo aver trascorso la serata con un amico. (Foggiatoday.it)