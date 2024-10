Ilnapolista.it - L’assurdo dibattito su Klopp alla Red Bull nasce dalla tendenza a considerare gli allenatori divinità morali (Guardian)

(Di giovedì 10 ottobre 2024) Jürgen“capo mondiale” delle squadre di calcio della scuderia Redha scatenato unenorme.è una figura idealizzata e il suo incarico è stato visto, soprattutto in Germania, come se si fosse venduto al dio denaro. Editoriali su editoriali. Ne scrive per ilJonathan Liew: “Se un ritorno all’attività di allenatore è l’obiettivo principale di questa mossa, allora questo sembra un modo piuttosto strano di procedere”. “Invece, sembra il genere di cose che fai quando non sei ancora sicuro di cosa vuoi fare”. “Forse la parte più significativa della giustificazione diper aver accettato l’incarico è quando esprime il suo desiderio di “imparare di nuovo”, di godersi il lusso del calcio come un’attività puramente intellettuale, senza la tirannia delle classifiche o l’obbligo di dover spiegare se stesso davanti alle telecamere diverse volte a settimana.