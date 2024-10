L’allenatore di Medvedev dopo la sconfitta con Sinner: “Mi fate ridere, continuate così” (Di giovedì 10 ottobre 2024) Gilles Cervara, l'allenatore francese che segue Daniil Medvedev da anni e lo ha portato in cima al tennis mondiale, ha risposto per le rime su Instagram al messaggio di un tifoso che gli chiedeva di ritirarsi dalla professione di allenatore dopo l'ennesima sconfitta con Sinner: "Mi fate ridere, continuate ad insultarmi". Fanpage.it - L’allenatore di Medvedev dopo la sconfitta con Sinner: “Mi fate ridere, continuate così” Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Gilles Cervara, l'allenatore francese che segue Daniilda anni e lo ha portato in cima al tennis mondiale, ha risposto per le rime su Instagram al messaggio di un tifoso che gli chiedeva di ritirarsi dalla professione di allenatorel'ennesimacon: "Miad insultarmi".

