La madre di Ghali operata per un tumore: "È la terza volta. Ho pensato di smettere con la musica"

La confessione del cantante è arrivata sui social, dove Ghali ha raccontato l'ultimo difficile periodo vissuto in famiglia

Ghali - il terzo tumore della madre e la musica come cura : così è nata “Niente panico”. «È la canzone più importante della mia vita» - Nell’altra due mani che si stringono su un letto d’ospedale: una è la sua, l’altra, come si evince dal racconto, è quella della madre Amel, alla quale notoriamente l’artista è assai legato. Mia madre mi disse “Ecco vedi? Ghali tu devi continuare, non hai fratelli, non hai sorelle, la musica è un dono di Dio, Dio ti sta dando fratelli e sorelle tramite la musica”». (Open.online)

Ghali al fianco di sua madre - operata di tumore per la terza volta : “In quei giorni ho avuto tanta paura” - Un anuova operazione per la mamma di Ghali a causa di un tumore, il cantante ha messo in musica quei momenti difficili L'articolo Ghali al fianco di sua madre, operata di tumore per la terza volta: “In quei giorni ho avuto tanta paura” proviene da Novella 2000. . (Novella2000.it)

Ghali accanto alla madre in ospedale : “Ha il cancro - ho pensato di smettere con la musica” - Con un post su X Ghali annuncia l'uscita della nuova canzone Niente panico, scritta durante i giorni trascorsi in ospedale accanto alla madre alla quale hanno diagnosticato il cancro.Continua a leggere . (Fanpage.it)