Intitolazione di Malpensa a Berlusconi, altri tre comuni non ci stanno e fanno ricorso (Di giovedì 10 ottobre 2024) Definiscono l’Intitolazione dell’aeroporto di Milano Malpensa a Silvio Berlusconi un atto “illegittimo”, contraddistinto anche da “carenza di potestà, violazioni di legge, vizi di illogicità” e “carenze motivazionali”. Per questo i comuni di Somma Lombardo, Cardano al Campo e Samarate, in provincia di Varese, hanno presentato ricorso al Tribunale amministrativo regionale (Tar) contro il procedimento che da mesi ha ufficialmente intitolato lo scalo all’ex presidente del Consiglio. Aeroporto Berlusconi. Anche Milano fa ricorso: "No all’Intitolazione" Le tre amministrazioni, tutte di centrosinistra, hanno impugnato l’ordinanza dell’Ente nazionale per l’aviazione civile (Enac) dello scorso 12 luglio e gli atti di quello che definiscono un “frettoloso processo deliberativo” dell’ente, durato solo “sette giorni (dal 5 luglio al 12 luglio)”. Ilgiorno.it - Intitolazione di Malpensa a Berlusconi, altri tre comuni non ci stanno e fanno ricorso Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Definiscono l’dell’aeroporto di Milanoa Silvioun atto “illegittimo”, contraddistinto anche da “carenza di potestà, violazioni di legge, vizi di illogicità” e “carenze motivazionali”. Per questo idi Somma Lombardo, Cardano al Campo e Samarate, in provincia di Varese, hanno presentatoal Tribunale amministrativo regionale (Tar) contro il procedimento che da mesi ha ufficialmente intitolato lo scalo all’ex presidente del Consiglio. Aeroporto. Anche Milano fa: "No all’" Le tre amministrazioni, tutte di centrosinistra, hanno impugnato l’ordinanza dell’Ente nazionale per l’aviazione civile (Enac) dello scorso 12 luglio e gli atti di quello che definiscono un “frettoloso processo deliberativo” dell’ente, durato solo “sette giorni (dal 5 luglio al 12 luglio)”.

