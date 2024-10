Quotidiano.net - Incidenti, qualsiasi aiuto fa la differenza

(Di giovedì 10 ottobre 2024) In caso di incidente stradale, ci sono doveri da tenere bene a mente per non incorrere in sanzioni, o peggio, in condanne. Ma soprattutto ci sono azioni che possono evitare il peggio e in molti casi salvare vite umane. Innanzitutto bisogna fermarsi anche se il possibile infortunato rifiuta soccorsi o se non ci sono danni apparenti a persone. Il Codice della Strada parla chiaro, e prevede l’obbligo di prestare soccorso nel caso ci siano feriti. Un dovere che non riguarda solamente chi è direttamente coinvolto nell’incidente, ma anche chi si trova a passare e nota il sinistro e la presenza di persone che hanno necessità e urgenza di essere aiutati. Chi presta soccorso non è soggetto all’arresto in flagranza. Il soccorso richiesto dalla legge, che ha l’obiettivo di salvare vite umane o almeno ridurre il danno, si sviluppa in più fasi.