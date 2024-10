Inchiesta Liguria, Toti punta a scontare la pena facendo “comunicazione” o “pubbliche relazioni” (Di giovedì 10 ottobre 2024) L’ex governatore in vista dell’udienza che dovrebbe vagliare il patteggiamento ha già preso contatti con l’ufficio per l’esecuzione penaòe Repubblica.it - Inchiesta Liguria, Toti punta a scontare la pena facendo “comunicazione” o “pubbliche relazioni” Leggi tutta la notizia su Repubblica.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) L’ex governatore in vista dell’udienza che dovrebbe vagliare il patteggiamento ha già preso contatti con l’ufficio per l’esecuzioneòe

Inchiesta Liguria - Paolo Emilio Signorini torna in libertà : niente incarichi per 12 mesi - Oggi, lunedì 23 settembre, il giudice Matteo Buffoni ha disposto per Signorini il divieto di esercitare impresa o ricoprire uffici o incarichi direttivi in imprese per i prossimi dodici mesi. Paolo Emilio Signorini è di nuovo un uomo libero. Il carcere, i domiciliari e il patteggiamento L’ex manager era stato l’unico a finire in cella, dove è rimasto per poco più di due mesi, fino al 16 ... (Open.online)

Inchiesta Liguria - Signorini torna libero : era l’unico ancora ai domiciliari. Si attende il patteggiamento - Dopo il patteggiamento, per Signorini e Spinelli bisognerà aspettare il passaggio in giudicato della sentenza, a meno che uno dei due non decida di impugnare in Cassazione solo per prendere tempo, e poi deciderà il tribunale di Sorveglianza come fare scontare la pena. Signorini era stato l’unico a finire in cella il 7 maggio, giorno in cui iniziò il terremoto politico che ha coinvolto lo ... (Lanazione.it)

Inchiesta Liguria - Paolo Emilio Signorini torna libero : niente incarichi per 12 mesi - Per lui il giudice ha disposto il divieto di esercitare impresa o ricoprire uffici o incarichi direttivi in imprese per 12 mesi. . L'ex manager pubblico torna un uomo libero, revocati gli arresti domiciliari. È ancora attesa, invece, per l'udienza dei patteggiamenti. È arrivata la decisione del giudice Matteo Buffoni nei confronti di Paolo Emilio Signorini, l'ex presidente dell'Autorità ... (Tg24.sky.it)

Inchiesta Liguria - Spinelli patteggia e accusa Toti : “Voleva soldi per il suo partitino” - Per questo motivo, “seppur a malincuore, Aldo Spinelli ha deciso di accettare la proposta di patteggiamento della Procura, la quale riconosce che tutte le pratiche amministrative coinvolte nel procedimento penale sono state corrette e legittime, rispettando l’interesse pubblico”. I patteggiamenti rientrano nel filone principale dell’inchiesta (un secondo è ancora in fase di indagini) ... (Quifinanza.it)

Inchiesta in Liguria - il conto della corruzione : in tre pagheranno 1 milione e 300mila euro - Le pene concordate con la Procura da Giovanni Toti, Paolo Emilio Signorini e Aldo Spinelli prevedono le confische dei soldi già sequestrati e tutte le spese legali. (Genova.repubblica.it)