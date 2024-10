“Guardate bene la tastiera”. La nuova truffa ai bancomat: cosa notare prima di prelevare contanti (Di giovedì 10 ottobre 2024) “Come evitare la nuova truffa ai bancomat”. È diventato virale in rete un video che mostra come i malintenzionati riescono a rubare i codici delle carte e a svuotare i conti delle vittime. Si tratta di una tecnica all’avanguardia, ma contro la quale ci si può proteggere con una serie di precauzioni. Le nuove tecnologie hanno offerto ai truffatori strumenti sempre più sofisticati, che permettono di colpire senza lasciare traccia. I bancomat sono tra i luoghi più presi di mira per mettere in atto questi crimini. Le truffe sono così ben congegnate che spesso le vittime non si rendono conto subito di essere state raggirate, e anche le persone più attente possono finire per caderci. Leggi anche: Novantenne regala 200mila euro alla giovanissima amante. Leggi tutta la notizia su Caffeinamagazine.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) “Come evitare laai”. È diventato virale in rete un video che mostra come i malintenzionati riescono a rubare i codici delle carte e a svuotare i conti delle vittime. Si tratta di una tecnica all’avanguardia, ma contro la quale ci si può proteggere con una serie di precauzioni. Le nuove tecnologie hanno offerto aitori strumenti sempre più sofisticati, che permettono di colpire senza lasciare traccia. Isono tra i luoghi più presi di mira per mettere in atto questi crimini. Le truffe sono così ben congegnate che spesso le vittime non si rendono conto subito di essere state raggirate, e anche le persone più attente possono finire per caderci. Leggi anche: Novantenne regala 200mila euro alla giovanissima amante.

