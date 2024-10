Francesco Capuzzo scomparso da settimane: ritrovato il corpo (Di giovedì 10 ottobre 2024) Il corpo senza vita di Francesco Capuzzo, il 33enne scomparso lo scorso 24 settembre, è stato ritrovato in un’area impervia nei pressi di Saint-Marcel, a circa 25 chilometri da Aosta. La scoperta è avvenuta in una zona montuosa a 1.600 metri di quota, vicino alle vecchie miniere, dove i soccorritori hanno recuperato il corpo in fondo a un salto di roccia. Le circostanze della morte di Capuzzo sono ancora oggetto di indagine, e gli inquirenti stanno cercando di determinare se si sia trattato di un tragico incidente durante un’escursione o di un gesto volontario. Alcuni amici avevano riferito che il giovane milanese aveva manifestato l’intenzione di intraprendere un’avventura estrema in alta quota, una sfida personale in un ambiente montano particolarmente ostile. Thesocialpost.it - Francesco Capuzzo scomparso da settimane: ritrovato il corpo Leggi tutta la notizia su Thesocialpost.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Ilsenza vita di, il 33ennelo scorso 24 settembre, è statoin un’area impervia nei pressi di Saint-Marcel, a circa 25 chilometri da Aosta. La scoperta è avvenuta in una zona montuosa a 1.600 metri di quota, vicino alle vecchie miniere, dove i soccorritori hanno recuperato ilin fondo a un salto di roccia. Le circostanze della morte disono ancora oggetto di indagine, e gli inquirenti stanno cercando di determinare se si sia trattato di un tragico incidente durante un’escursione o di un gesto volontario. Alcuni amici avevano riferito che il giovane milanese aveva manifestato l’intenzione di intraprendere un’avventura estrema in alta quota, una sfida personale in un ambiente montano particolarmente ostile.

