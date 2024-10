Ilfoglio.it - Dove prendere un caffè a Roma

(Di giovedì 10 ottobre 2024) Al’approccio col bar è assai sbrigativo rispetto ad altre città. Si entra, si ordina qualcosa al bancone (il classico tramezzino-spremuta-) e si corre via, perché si ha l’auto in doppia fila o si deve andare ai figli a scuola, o c’è un appuntamento di lavoro e, col traffico micidiale e i cantieri, non si ha proprio tempo da perdere. Prima si parte e più si ha la speranza di arrivare. Si consuma e via, senza andare tanto per le lunghe. Qui c’è assai meno il rito del the o della cioccolata delle cinque come nei locali storici di Torino o Trieste, pure l’aperitivo è spesso un po’ tristanzuolo, e soprattutto non ci sono quelli che stazionano al bar per quasi tutto il pomeriggio (e magari ci lavorano pure col laptop) come è capitato di vedere in altri luoghi (ma succede ancora?).