Dimarco: «Il mio lancio del 2-0 ispirato da Calhanoglu? No. Due anni fa ne feci uno uguale col Barcellona»

(Di giovedì 10 ottobre 2024) Federico, esterno dell’Italia e dell’Inter, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni della Rai al termine di Italia-Belgio, finita 2-2. Occasione persa: «Il calcio è così, si vive di episodi. Sfortunati su quell’episodio. Difendere 60 minuti contro il Belgio non è facile. Ci teniamo stretti il pareggio, è importante».: «Siamo ripartiti alla grande dopo un brutto Europeo» C’è grande ottimismo: «Penso cha abbiamo fatto una grande partita fino all’espulsione, anche dopo. Ci siamo chiusi, grande disponibilità da parte di tutti. Mi viene in mente Pisilli, è entrato con grandissima voglia». Segnale di continuità di Spalletti? «Fa bene la continuità. Tanti non giochiamo insieme, è bene conoscersi. Abbiamo avuto tre giorni per giocare insieme questa partita. Contenti di come stiamo lavorando. Cerchiamo di fare quello che ci chiede il mister».