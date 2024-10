Cosa faresti se potessi rivivere l’adolescenza? Star Comics presenta YUMEOCHI: DREAMING OF FALLING FOR YOU (Di giovedì 10 ottobre 2024) Chi di noi non ha mai rimpianto di aver perso qualche occasione nel proprio passato? Per Tsutomu Chono, studente universitario dal carattere chiuso a cui piace dormire, il rimpianto è quello di non avere vissuto una vita scolastica più appagante mentre andava alle superiori. Incredibilmente, un giorno si ritrova tra le mani qualCosa in grado di dargli una seconda occasione: un enigmatico manga in grado di fargli vivere dei sogni incredibilmente dettagliati e concreti, in cui rivive proprio i suoi anni da studente delle superiori! Da questa consapevolezza nasce il desiderio di “rivincita” del ragazzo, determinato a vivere una seconda adolescenza assieme a tante splendide ragazze! L’assurda premessa di YUMEOCHI: DREAMING OF FALLING FOR YOU dà vita a una commedia romantica tutta da ridere, resa “infuocata” da una generosa dose di splendidi personaggi femminili. Nerdpool.it - Cosa faresti se potessi rivivere l’adolescenza? Star Comics presenta YUMEOCHI: DREAMING OF FALLING FOR YOU Leggi tutta la notizia su Nerdpool.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Chi di noi non ha mai rimpianto di aver perso qualche occasione nel proprio passato? Per Tsutomu Chono, studente universitario dal carattere chiuso a cui piace dormire, il rimpianto è quello di non avere vissuto una vita scolastica più appagante mentre andava alle superiori. Incredibilmente, un giorno si ritrova tra le mani qualin grado di dargli una seconda occasione: un enigmatico manga in grado di fargli vivere dei sogni incredibilmente dettagliati e concreti, in cui rivive proprio i suoi anni da studente delle superiori! Da questa consapevolezza nasce il desiderio di “rivincita” del ragazzo, determinato a vivere una seconda adolescenza assieme a tante splendide ragazze! L’assurda premessa diOFFOR YOU dà vita a una commedia romantica tutta da ridere, resa “infuocata” da una generosa dose di splendidi personaggi femminili.

