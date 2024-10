Consiglio ONU diritti umani, Arabia Saudita non ottiene il seggio per 117 voti su 124 necessari causa "reputazione negativa sul tema" (Di giovedì 10 ottobre 2024) Il Consiglio ONU per i diritti umani (UNHRC) ieri ha bocciato la candidatura dell’Arabia Saudita nell’ambito del rinnovo dello stesso Consiglio, il quale ha visto eleggere 18 nuovi membri per il triennio 2025-2027: il paese mediorientale non ha ottenuto il seggio per 117 voti su 124 necessari a caus Ilgiornaleditalia.it - Consiglio ONU diritti umani, Arabia Saudita non ottiene il seggio per 117 voti su 124 necessari causa "reputazione negativa sul tema" Leggi tutta la notizia su Ilgiornaleditalia.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) IlONU per i(UNHRC) ieri ha bocciato la candidatura dell’nell’ambito del rinnovo dello stesso, il quale ha visto eleggere 18 nuovi membri per il triennio 2025-2027: il paese mediorientale non ha ottenuto ilper 117su 124a caus

