Benevento rinnovo organi dell’Ordine delle professioni infermieristiche | i candidati della lista Insieme

(Di giovedì 10 ottobre 2024) Tempo di lettura: 3 minutiIn occasioneelezioni per ildegliprovincia di, in programma dall’11 al 14 ottobre, il presidente uscente, Massimo Procaccini, presenta, con la” una piattaforma per completare il percorso intrapreso durante il mandato. “Il mandato 2020-2024, segnato da due anni di pandemia che ci ha visto affrontare molteplici sfide professionali, è stato, nonostante tutto, ricco di attività, seminari, corsi ECM, collaborazioni con altri enti, borse di studio” afferma Procaccini.