Artigiano in Fiera 2024: quando sarà? Le date e il tema di quest'anno

(Di giovedì 10 ottobre 2024) Milano – Torna dal 30 novembre all'8 dicembremilano Rho l'appuntamento conin. L’amatissimo evento milanese si svolgerà all'interno di 8 padiglioni che ospiteranno circa 2.800 artigiani da 90 paesi oltre a 27 ristoranti e 20 Luoghi del Gusto. In vista dell'evento dedicato all'artigianato e alle micro e piccole imprese è stata presentata la campagna delle nuova edizione. Realizzata per il terzo anno consecutivo in collaborazione con Ied - Istituto Europeo di Design, la campagna è già online su digital e sui canali social della kermesse e dalle prossime settimane, e fino all'8 dicembre, sulla stampa periodica, quotidiana nazionale e locale, su radio,tv e affissioni locali.