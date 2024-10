“Valerio non voleva lavarsi i denti per paura di togliersi il sapore della sua Gemma”: la rivelazione di Maria De Filippi dopo il “bacione” (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Il tanto atteso “bacione” tra Gemma Galgani e Valerio finalmente è arrivato. Il gesto tanto atteso ha infiammato lo studio di Uomini e Donne durante l’ultima puntata del dating show andata in onda su Canale 5. Complice un’esterna all’insegna del romanticismo e del contatto fisico, la dama e il cavaliere si sono lasciati andare ad un bacio appassionato. Ma se lui sembrava travolto dalla passione, lei ha cercato invece di minimizzare l’accaduto, mostrando un imbarazzo che ha insospettito Tina Cipollari. L’opinionista, infatti, ha subito fatto notare come Gemma, solitamente più disinvolta, questa volta sembrasse quasi voler frenare gli entusiasmi. A rendere la situazione ancora più surreale ci ha pensato la rivelazione di Maria De Filippi. Ilfattoquotidiano.it - “Valerio non voleva lavarsi i denti per paura di togliersi il sapore della sua Gemma”: la rivelazione di Maria De Filippi dopo il “bacione” Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Il tanto atteso “” traGalgani efinalmente è arrivato. Il gesto tanto atteso ha infiammato lo studio di Uomini e Donne durante l’ultima puntata del dating show andata in onda su Canale 5. Complice un’esterna all’insegna del romanticismo e del contatto fisico, la dama e il cavaliere si sono lasciati andare ad un bacio appassionato. Ma se lui sembrava travolto dalla passione, lei ha cercato invece di minimizzare l’accaduto, mostrando un imbarazzo che ha insospettito Tina Cipollari. L’opinionista, infatti, ha subito fatto notare come, solitamente più disinvolta, questa volta sembrasse quasi voler frenare gli entusiasmi. A rendere la situazione ancora più surreale ci ha pensato ladiDe

Uomini e Donne - Puntata Di Oggi : Arriva Il Bacio Appassionato Tra Gemma E Valerio! - Gabriele comunque vuole conoscere altre dame e viene interpellata Patrizia, che ha lasciato il suo numero al cavaliere. In studio quest’ultimo dichiara che è arrivato il “bacione”, perché se lo sentiva e perché era il momento giusto. Gemma però ha fermato il corteggiatore, dicendo di non voler correre e di voler fare le cose con maggiore cautela. (Uominiedonnenews.it)

Uomini e Donne - l'opinione della puntata : Valerio sciocca : "Il sapore di Gemma è indimenticabile!" (VIDEO) - Oggi, nella nuova puntata di Uomini e Donne, in onda su Canale5, la confessione di Valerio su Gemma Galgani sciocca tutti. Il trono classico non riesce ancora a conquistare. Ecco la nostra opinione della puntata!. (Comingsoon.it)

Valerio e Gemma si baciano senza telecamere a UeD : lui fa una confessione bollente - A quel punto, allora, è intervenuta Alessia, la quale ha detto che, quella stessa sera, Gabriele le ha detto di essere rimasto piuttosto male per non essere riuscito ad uscire con lei. Il napoletano ha ammesso di non credere affatto al cavaliere, in quanto ritiene che baciare Gemma sia una strategia per rendersi credibile ai suoi occhi. (Tutto.tv)