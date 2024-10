Uragano Milton minaccia la Florida, venti a quasi 250 km orari (Di mercoledì 9 ottobre 2024) L’Uragano Milton si avvicina alla Florida e fa davvero paura. Classificato di categoria 4, secondo le previsioni potrebbe indebolirsi, prima dell’impatto con la terraferma, ma l’ampliamento delle sue dimensioni, potrebbe causare distruzione e disagi su un’area ancora più vasta. La tempesta dovrebbe impattare sulla terraferma nelle prime ore di giovedì, secondo le ultime previsioni del National Hurricane Center, nell’area di Tampa. Uragano Milton, la peggiore tempesta degli ultimi 100 anni in Florida Secondo i meteorologi potrebbe trattarsi della peggiore tempesta degli ultimi 100 anni, ad appena due settimane di distanza dall’impatto devastante dell’Uragano Helene. Le autorità locali stanno invitando la popolazione ad evacuare le proprie abitazioni. Lapresse.it - Uragano Milton minaccia la Florida, venti a quasi 250 km orari Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) L’si avvicina allae fa davvero paura. Classificato di categoria 4, secondo le previsioni potrebbe indebolirsi, prima dell’impatto con la terraferma, ma l’ampliamento delle sue dimensioni, potrebbe causare distruzione e disagi su un’area ancora più vasta. La tempesta dovrebbe impattare sulla terraferma nelle prime ore di giovedì, secondo le ultime previsioni del National Hurricane Center, nell’area di Tampa., la peggiore tempesta degli ultimi 100 anni inSecondo i meteorologi potrebbe trattarsi della peggiore tempesta degli ultimi 100 anni, ad appena due settimane di distanza dall’impatto devastante dell’Helene. Le autorità locali stanno invitando la popolazione ad evacuare le proprie abitazioni.

