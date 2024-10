Nerdpool.it - Sergio Bonelli Editore presenta “LO SCONOSCIUTO. LE NUOVE AVVENTURE. FAR SANGUINARE L’ELEFANTE LENTAMENTE MENTRE MUORE”

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) Proseguono ledello, l’antieroe inventato da Magnus, che riprendono i fili narrativi interrotti dalla scomparsa dell’indimenticato maestro bolognese. In FARDaniele Brolli ciUnknow, un uomo senza nome e dai molti volti, che non ha mai avuto facoltà decisionali ed esegue semplicemente gli ordini: ingranaggio silenzioso di una macchina mortale. Tuttavia, davanti a palesi ingiustizie ai danni di innocenti, il volto del sicario si ottenebra, ed emergono dubbi e incertezze. Non è questione di ideologie o rimorsi di coscienza, ma piuttosto di un crudo senso di sopravvivenza che lo spinge a ribellarsi, anche senza prendere una posizione chiara. Dopo lo scioglimento della SCUDO, lo seguiremo nella fuga da un capo all’altro del mondo, sempre deciso a sopravvivere in situazioni limite.