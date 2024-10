Roma, non solo calcio: tante iniziative ad accompagnare la vigilia di Italia-Belgio (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Roma, 9 ottobre 2024 – Non solo Italia-Belgio. Sono tante le iniziative che faranno da contorno all’incontro in programma domani sera allo Stadio Olimpico di Roma, pronto a colorarsi d’azzurro sperando di poter vivere un’altra Notte Magica nel ricordo del Mondiale di Italia ’90 e delle gare del girone di Euro 2020. Ancora una volta la Capitale ha risposto presente alla chiamata della Nazionale: sono 35.000 i biglietti emessi sinora per la sfida con i Diavoli Rossi, un match all’insegna dell’inclusione e della sostenibilità. Sugli spalti 3mila bambini Sugli spalti saranno presenti anche 3.000 bambini e bambine delle società della Regione Lazio, che hanno aderito all’invito rivolto loro dal Settore Giovanile e Scolastico della Figc in collaborazione con Federcalcio Srl. Leggi tutta la notizia su Ilfaroonline.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024), 9 ottobre 2024 – Non. Sonoleche faranno da contorno all’incontro in programma domani sera allo Stadio Olimpico di, pronto a colorarsi d’azzurro sperando di poter vivere un’altra Notte Magica nel ricordo del Mondiale di’90 e delle gare del girone di Euro 2020. Ancora una volta la Capitale ha risposto presente alla chiamata della Nazionale: sono 35.000 i biglietti emessi sinora per la sfida con i Diavoli Rossi, un match all’insegna dell’inclusione e della sostenibilità. Sugli spalti 3mila bambini Sugli spalti saranno presenti anche 3.000 bambini e bambine delle società della Regione Lazio, che hanno aderito all’invito rivolto loro dal Settore Giovanile e Scolastico della Figc in collaborazione con FederSrl.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Roma - in attacco si salva solo Dovbyk. Da Dybala a Soulé : i numeri di un reparto che fatica - L`inizio di stagione della Roma è stato caratterizzato da un saliscendi di emozioni e da risultati non entusiasmanti. Il ribaltatone in panchina... (Calciomercato.com)

Aveva solo 17 anni Edoardo - morto in un tragico incidente stradale a bordo del suo scooter. Sui social il ricordo straziante degli amici. Il drammatico schianto lunedì in zona Ostiense - a Roma - “Mi mancherai per sempre”, scrive un amico, mentre altri riflettono sulla fragilità della vita: “Pensare che poche ore prima eravamo insieme, com’è imprevedibile la vita”. . Parole spezzate dal dolore, ma unite da un comune senso di affetto e amicizia verso Edoardo. Il ricordo sui social: “Sempre con il sorriso” Il dolore per la sua perdita si è subito riversato sui social network, dove ... (Dayitalianews.com)

WWE : Roman Reigns reagisce al ritorno di The Rock e all’alleanza con Solo Sikoa - Roman Reigns ha trionfato a WWE Bad Blood, ma dopo il match, The Rock ha fatto il suo ritorno e sembrava voler mandare un avvertimento al suo ex alleato. La sconfitta di Reigns a WrestleMania sembrava aver danneggiato la famiglia ed è stato poi espulso quando Solo Sikoa ha chiarito di essere il nuovo Tribal Chief. (Zonawrestling.net)