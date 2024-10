Bergamonews.it - Parre, si ribalta con l’auto: ferita una 23enne

(Di mercoledì 9 ottobre 2024). Una ragazza di 23 anni è rimastain un incidente che si è verificato a, sulla SP 49, intorno alle 16:45. Si trovava alla guida della sua Fiat Panda quando avrebbe perso il controllo della sua autovettura finendo perrsi lato guida. Per scarcerarla si è reso necessario l’intervento dei vigili del fuoco di Clusone, che l’hanno liberata e affidata ai sanitari. Laè stata trasportata in codice verde in ospedale a Piario. Sul posto anche un’automedica. Il traffico è stato deviato per diversi minuti per permettere i soccorsi e i rilievi.