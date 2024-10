Minorenne pericoloso. Tentato omicidio e violenza sessuale (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Giovanissimo e molto efferato. Cresciuto da solo per strada, senza genitori, senza un tetto sotto il quale dormire e senza la certezza di avere di che mangiare. Senza nessuna paura. Perché era lui a fare paura agli altri. Si parla di un sedicenne originario del Marocco, finito in carcere - al Beccaria di Milano - perché accusato di una sfilza di reati aberranti: Tentato omicidio, rapina aggravata, violenza sessuale, lesioni aggravate, porto illegale di oggi atti a offendere, resistenza a pubblico ufficiale. Il giovanissimo, che gli investigatori ritengono arrivato in Italia non accompagnato, stando all’indagine condotta dalla squadra Mobile e dal Commissariato Carmine la scorsa estate ha imperversato in città dando prova di crudeltà e capacità criminale inquietante. Ilgiorno.it - Minorenne pericoloso. Tentato omicidio e violenza sessuale Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Giovanissimo e molto efferato. Cresciuto da solo per strada, senza genitori, senza un tetto sotto il quale dormire e senza la certezza di avere di che mangiare. Senza nessuna paura. Perché era lui a fare paura agli altri. Si parla di un sedicenne originario del Marocco, finito in carcere - al Beccaria di Milano - perché accusato di una sfilza di reati aberranti:, rapina aggravata,, lesioni aggravate, porto illegale di oggi atti a offendere, resistenza a pubblico ufficiale. Il giovanissimo, che gli investigatori ritengono arrivato in Italia non accompagnato, stando all’indagine condotta dalla squadra Mobile e dal Commissariato Carmine la scorsa estate ha imperversato in città dando prova di crudeltà e capacità criminale inquietante.

