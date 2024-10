Michelle Comi fa discutere ancora: avvia una raccolta fondi per rifarsi il seno e raccoglie 12mila euro in poche ore (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Michelle Comi avvia una raccolta fondi per rifarsi il seno Michelle Comi continua a far discutere: la content creator di OnlyFans, la piattaforma che propone contenuti per adulti attraverso la sottoscrizione di un abbonamento, ha avviato una raccolta fondi per rifarsi il seno ricevendo circa 12mila euro in un giorno. La creator, infatti, ha scritto su GoFundMe: “Salve sudditi da tempo ho oramai il desiderio di aumentare di una taglia il mio seno. Donate per contribuire anche voi all’intervento per la vostra sovrana. Vi terrò aggiornati in questo percorso”. La raccolta fondi ha provocato numerose polemiche sul web: tuttavia le donazioni hanno raggiunto i 12mila euro in appena un giorno con la donazione più alta, ben 3mila euro, che è arrivata da Federico Menconi, imprenditore nel campo dell’odontoiatria. Tpi.it - Michelle Comi fa discutere ancora: avvia una raccolta fondi per rifarsi il seno e raccoglie 12mila euro in poche ore Leggi tutta la notizia su Tpi.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024)unaperilcontinua a far: la content creator di OnlyFans, la piattaforma che propone contenuti per adulti attraverso la sottoscrizione di un abbonamento, hato unaperilricevendo circain un giorno. La creator, infatti, ha scritto su GoFundMe: “Salve sudditi da tempo ho oramai il desiderio di aumentare di una taglia il mio. Donate per contribuire anche voi all’intervento per la vostra sovrana. Vi terrò aggiornati in questo percorso”. Laha provocato numerose polemiche sul web: tuttavia le donazioni hanno raggiunto iin appena un giorno con la donazione più alta, ben 3mila, che è arrivata da Federico Menconi, imprenditore nel campo dell’odontoiatria.

