Meteo, in arrivo una nuova perturbazione: è la scia dell’ex uragano Kirk (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Una nuova perturbazione è in arrivo sul Piemonte a partire da oggi – mercoledì 9 ottobre 2024 – con picco nella giornata di giovedì. A dirlo il Meteorologo Manuel Mazzoleni di 3BMeteo. Dall’Atlantico è infatti giunto, ormai trasformato in sistema extra-tropicale, l’ex uragano Kirk, che, marciando Torinotoday.it - Meteo, in arrivo una nuova perturbazione: è la scia dell’ex uragano Kirk Leggi tutta la notizia su Torinotoday.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Unaè insul Piemonte a partire da oggi – mercoledì 9 ottobre 2024 – con picco nella giornata di giovedì. A dirlo ilrologo Manuel Mazzoleni di 3B. Dall’Atlantico è infatti giunto, ormai trasformato in sistema extra-tropicale, l’ex, che, marciando

