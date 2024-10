Iltempo.it - Manovra, Meloni: "Falso che aumentiamo tasse, lo facevano Governi di sinistra"

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) (Agenzia Vista) Roma, 09 ottobre 2024 "Leggo in queste ore dichiarazioni fantasiose, secondo cui il governo vorrebbe aumentare lesui cittadini. E'. Questo lodi. Noi lele abbassiamo come sanno bene i lavoratori dipendenti, le mamme lavoratrici, le partite Iva. Voglio essere chiara: la cultura politica di questo governo è quella di ridurre le, sostenere le famiglie e le imprese. Non la cultura di gravare ulteriormente sui cittadini". Lo afferma la premier Giorgia, in un video postato su Facebook. FbFonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev