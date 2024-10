Lapresse.it - Libano, le operazioni dell’esercito israeliano nel Sud del Paese

Leggi tutta la notizia su Lapresse.it

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) L’esercitoha pubblicato un filmato in cui mostra le truppe israeliane che operano nel sud del. L’esercito di Tel Aviv ha dichiarato che “continua a compiere nel sud delraid limitati, localizzati e mirati, basati su informazioni precise”. Israele fa sapere che “le truppe stanno eliminando i terroristi in combattimenti ravvicinati e stanno localizzando le infrastrutture terroristiche sotterranee, compresi i depositi di armi nelle case che Hezbollah ha trasformato in campi di combattimento nei villaggi libanesi”. Le tensioni tra Israele e il gruppo militante libanese sono aumentate costantemente negli ultimi 11 mesi.