Il sindaco "cede" una delega all'assessore Cicala: ecco di cosa si occuperà (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Una delega che il sindaco Federico Basile aveva trattenuto per sé e che adesso, alla luce della nuova rimodulazione della pianta organica, ha deciso di "cedere" all'assessore al contenzioso. Si occuperà anche della polizia municipale e della pubblica sicurezza Roberto Cicala, già impegnato nel Messinatoday.it - Il sindaco "cede" una delega all'assessore Cicala: ecco di cosa si occuperà Leggi tutta la notizia su Messinatoday.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Unache ilFederico Basile aveva trattenuto per sé e che adesso, alla luce della nuova rimodulazione della pianta organica, ha deciso di "re" all'al contenzioso. Sianche della polizia municipale e della pubblica sicurezza Roberto, già impegnato nel

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Telese - su turismo e progetti futuri incontro tra sindaco e delegazione FdI - . Comunicato Stampa – Ufficio Stampa Comune di Telese Terme Il Sindaco di Telese Terme, Giovanni Caporaso, ha incontrato una delegazione di Fratelli d’Italia con la finalità di intavolare un confronto sulle problematiche inerenti la valorizzazione del turismo nella città telesina. ontinua L'articolo. (Fremondoweb.com)

Telese Terme - su Turismo e progetti futuri proficuo incontro tra il sindaco e delegazione di Fratelli d’Italia - Il confronto è partito dal riconoscimento del lavoro svolto nel corso degli ultimi tre anni da questa amministrazione volto, soprattutto, a costruire le premesse per implementare una effettiva politica di sviluppo turistico, la quale, non può prescindere da un ragionamento sinergico con l’intero territorio della Valle Telesina. (Anteprima24.it)

Il sindaco ridistribuisce i compiti dopo lo scossone in giunta : all'ex assessore una delega 'pesante' - Non ha perso tempo il sindaco di San Marco Evangelista Marco Cicala dopo le dimissioni dell'assessore Emiddio Di Filippo. Quest'ultimo aveva abbandonato la giunta e le deleghe a Viabilità, Cultura, Sport ed Eventi. "La mia decisione nasce dalla consapevolezza che non esistono più le condizioni... (Casertanews.it)