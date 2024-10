Anteprima24.it - I gruppi di maggioranza dell’ex sindaco Festa a muso duro

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiSulla composizione delle Commissioni consiliari, arriva anche la presa di posizione deidiDavvero-Viva la libertà, diretta espressioneGianluca. Di seguito la nota stampa: “Quello che è accaduto stamattina in occasione dell’insediamento delle commissioni consiliari non può essere ignorato ed, anzi, merita una doverosa ed attenta valutazione da parte dei nostri. Riteniamo che il comportamento assunto dai componenti di Siamo Avellino e dai consiglieri Genovese e Giacobbe del Patto Civico, in piena sintonia con il Pd dei consiglieri Giordano e Iacovacci, rappresenti un vero e proprio sgarbo, per non parlare di affronto, politico perpetrato ai nostri danni ed a quelli della città.