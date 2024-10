Hot parade (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Sale: Puff Daddy. Fermi tutti. Qua sta venendo giù tutto. Oltre alle orge, oltre a tenere un arsenale di olio lubrificante che manco la Wehrmacht ai tempi suoi, pare che Puff Daddy avrebbe brigato per fare ammazzare Tupac. La notizia è rimbalzata ovunque. I familiari di Tupac dicono che avrebbero raccolto elementi che li spingerebbero Hot parade L'Identità. Lidentita.it - Hot parade Leggi tutta la notizia su Lidentita.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Sale: Puff Daddy. Fermi tutti. Qua sta venendo giù tutto. Oltre alle orge, oltre a tenere un arsenale di olio lubrificante che manco la Wehrmacht ai tempi suoi, pare che Puff Daddy avrebbe brigato per fare ammazzare Tupac. La notizia è rimbalzata ovunque. I familiari di Tupac dicono che avrebbero raccolto elementi che li spingerebbero HotL'Identità.

