Ginnasta Nicola Bartolini aggredito sotto casa a Milano: il racconto dal tentativo di furto ai pugni al ladro (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Il Ginnasta Nicola Bartolini si è sfogato sui suoi canali social, raccontando di essere stato aggredito da un ladro sotto la propria abitazione a Milano Notizie.virgilio.it - Ginnasta Nicola Bartolini aggredito sotto casa a Milano: il racconto dal tentativo di furto ai pugni al ladro Leggi tutta la notizia su Notizie.virgilio.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Ilsi è sfogato sui suoi canali social, raccontando di essere statoda unla propria abitazione a

Nicola Bartolini - ginnasta campione del mondo - aggredito sotto casa : “Milano è una jungla” - Nonostante le ferite, Bartolini si ritiene fortunato. Il campione per fortuna se l’è cavata con un bernoccolo in fronte e alcune escoriazioni sulle mani. Lo scorso aprile, anche l’ex ginnasta Carlotta Ferlito aveva denunciato su Instagram un episodio di molestie verbali subito per le strade della città. (Thesocialpost.it)

Il ginnasta azzurro Bartolini denuncia : “Aggredito sotto casa - il ladro ha preso tantissimi pugni” - “Milano è una città raccapricciante, sono stato aggredito alle 20 sotto casa mia (per sfortuna del povero e sfigato ladro, anziché portarmi via il cellulare ha preso solo tantissimi pugni in faccia) mentre portavo il cane a fare i suoi bisogni”. Il ginnasta azzurro Nicola Bartolini, sardo già oro ai Mondiali nel corpo libero qualche anno fa, ha denunciato sul proprio account Instagram il ... (Sportface.it)

