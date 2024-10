Elly Schlein pazza per "Ballando con le stelle", Giorgia Meloni per "Temptation Island": le due leader e la tv (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Giorgia si guarda le scaramucce tra innamorati attorno al falò di “Temptation Island”. Elly si guarda le scaramucce tra D’Urso e Lucarelli in mezzo ai passi di Valzer e Salsa di “Ballando con le stelle”. Insomma pure le prime donne d’Italia si rilassano al sabato sera davanti alla vecchia cara televisione Milleunadonna.it - Elly Schlein pazza per "Ballando con le stelle", Giorgia Meloni per "Temptation Island": le due leader e la tv Leggi tutta la notizia su Milleunadonna.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024)si guarda le scaramucce tra innamorati attorno al falò di “Temptation Island”.si guarda le scaramucce tra D’Urso e Lucarelli in mezzo ai passi di Valzer e Salsa di “Ballando con le stelle”. Insomma pure le prime donne d’Italia si rilassano al sabato sera davanti alla vecchia cara televisione

