Damiano David l’inizio di un nuovo viaggio da solo

(Di mercoledì 9 ottobre 2024)riparte da sé, ma questa volta senza i Maneskin al suo fianco. Il cantautore romano ha pubblicato ilsingolo che inaugura la sua carriera da solista. Una parentesi del suo percorso che intende coltivare. Dopo tanti rumors e anticipazioni che non trovavano alcuna conferma certa, finalmenteha cancellato un po’ di quell’alone che si era creato attorno al futuro della sua carriera, oltreché su quello della rock band. Il frontman dei Maneskin ha iniziato unpercorso, questa volta da, verso nuove esperienze e ambite avventure musicali.e ilinizio, foto Ansa – VelvetMagHa iniziato la sua carriera al fianco dei Maneskin, cantando per le vie di Roma come una band qualunque e trovandosiqualche tempo più tardi prima sul palco di X Factor e poi su quello dell’Ariston.