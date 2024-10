Ilgiorno.it - Curtatone, ruba e si mette a mangiare di nascosto tra gli scaffali del supermercato. Fermata alle casse, i carabinieri le pagano il conto

(Di mercoledì 9 ottobre 2024)(Mantova), 9 ottobre 2024 – Iin aiuto di una donna che non ha soldi per: leildopo il furto al. Una signora 65nne della provincia di Mantova, nel tardo pomeriggio di ieri, si è recata in un supermerket diper comprare qualche genere alimentare di prima necessità. La donna, però, si è accorta di avere pochi spiccioli in tasca, ma la fame era talmente tanta che ha preso qualche genere alimentare daglie, nella speranza di non essere notata, ha iniziato a consumare dei prodotti di gastronomia. Dopo aver mangiato – sperava di– la sua cena, si è recata. Ma lì è stata raggiunta dal personale addetto alla vigilanza in servizio all’interno del market che, con imbarazzo, ha dovuto contestare alla signora il mancato pagamento di alcuni prodotti alimentari già consumati.