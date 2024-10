Romadailynews.it - Cina: emana linee guida per accelerare sviluppo, utilizzo di risorse dati

Leggi tutta la notizia su Romadailynews.it

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) Pechino, 09 ott – (Xinhua) – Gli uffici generali del Comitato centrale del Partito comunista cinese e del Consiglio di Stato hanno presentato una serie diperloe l’delledipubblici, con l’obiettivo di fornire un solido sostegno per rendere forte l’economia digitale e creare nuovi vantaggi competitivi per il Paese. Entro il 2025 saranno stabiliti in via preliminare il sistema e le regole per loe l’di tali. I prodotti e i servizi dicontinueranno a essere arricchiti e, secondo le, dovranno essere compiuti progressi significativi nelloe nell’delledipubblici nei settori e nelle regioni chiave.