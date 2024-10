Calcio: Stampa, Klopp torna in campo come Global Head Soccer Red Bull (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Il tecnico tedesco coordinerà dal 2025 le attività dei club RB nel mondo. ROMA - Jurgen Klopp dovrebbe tornare in campo a breve. Lo ha reso noto Sky Sport.de, precisando che l'allenatore tedesco, 57 anni, starebbe diventando il nuovo "Global Head of Soccer" della Red Bull. Un ruolo strategico nel gr Ilgiornaleditalia.it - Calcio: Stampa, Klopp torna in campo come Global Head Soccer Red Bull Leggi tutta la notizia su Ilgiornaleditalia.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Il tecnico tedesco coordinerà dal 2025 le attività dei club RB nel mondo. ROMA - Jurgendovrebbere ina breve. Lo ha reso noto Sky Sport.de, precisando che l'allenatore tedesco, 57 anni, starebbe diventando il nuovo "of" della Red. Un ruolo strategico nel gr

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Jurgen Klopp nuovo responsabile delle operazioni calcistiche della Red Bull - Jurgen Klopp, ex manager del Liverpool, ha assunto il nuovo ruolo di responsabile delle operazioni calcistiche per il gruppo Red Bull, che include i club Lipsia, Salisburgo, Red Bulls New York e Braga ... (msn.com)

CDS - Un gol o un assist ogni 16 minuti, numeri da record per David Neres nel Napoli - Il Corriere dello Sport si sofferma sui numeri da record di David Neres: "Nessuno come lui nei cinque principali campionati europei. L’esterno brasiliano procura un gol, che sia suo o d’altri, ogni 16 ... (napolimagazine.com)

Klopp torna in pista: sarà Global Head of Soccer della Red Bull ma avrà una "via di fuga" - Dopo nove anni trascorsi sulla panchina del Liverpool, Jürgen Klopp ha pensato di prendersi una pausa ma questo riposo dovrebbe durare solo fino. (tuttomercatoweb.com)