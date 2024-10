Bellocco, il capo ultras dell’Inter in realtà era tifoso della Reggina: “Allo stadio di Reggio spaccavo tutto” (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Dalle intercettazioni rilevate dalle forze dell'ordine nell'inchiesta che ha azzerato i vertici delle curve di Milan e Inter, emerge un dettaglio curioso. Il capo ultras Antonio Bellocco, erede di una famiglia di 'ndrangheta, ha militato negli ultras della Reggina, nota squadra calabrese con un passato in Serie A, che tifava accanitamente. Fanpage.it - Bellocco, il capo ultras dell’Inter in realtà era tifoso della Reggina: “Allo stadio di Reggio spaccavo tutto” Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Dalle intercettazioni rilevate dalle forze dell'ordine nell'inchiesta che ha azzerato i vertici delle curve di Milan e Inter, emerge un dettaglio curioso. IlAntonio, erede di una famiglia di 'ndrangheta, ha militato negli, nota squadra calabrese con un passato in Serie A, che tifava accanitamente.

