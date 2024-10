Ascolti: Augias e Insinna crollano. Cosa succede in tv (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Dopo aver lasciato fra roventi polemiche la Rai, tuonando contro TeleMeloni e il "governo incompetente", il quasi novantenne Corrado Augias, reduce da "soli" 63 anni di collaborazione con la tv pubblica, è approdato a La7. E, oltre a condurre La torre di Babele il lunedì in prima serata, dal 7 ottobre scorso ha occupato anche la fascia pomeridiana dal lunedì al venerdì con La torre di Babele Doc. Peccato, però, che i primi due giorni di messa in onda abbiano ottenuto un magro 2% di share e un ancor più scarno 1.75%. Non esattamente un successo epocale, insomma.    Male anche la nuova avventura di Flavio Insinna, anch'egli passato dalla Rai a La7 (nel suo caso, più sobriamente e senza recriminazioni). Il suo nuovo game show "Famiglie d'Italia" in fascia preserale, quella che prima egli occupava su Rai1 con "L'Eredità ", ha infatti raccolto nelle sue due prime puntate il 2. Iltempo.it - Ascolti: Augias e Insinna crollano. Cosa succede in tv Leggi tutta la notizia su Iltempo.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Dopo aver lasciato fra roventi polemiche la Rai, tuonando contro TeleMeloni e il "governo incompetente", il quasi novantenne Corrado, reduce da "soli" 63 anni di collaborazione con la tv pubblica, è approdato a La7. E, oltre a condurre La torre di Babele il lunedì in prima serata, dal 7 ottobre scorso ha occupato anche la fascia pomeridiana dal lunedì al venerdì con La torre di Babele Doc. Peccato, però, che i primi due giorni di messa in onda abbiano ottenuto un magro 2% di share e un ancor più scarno 1.75%. Non esattamente un successo epocale, insomma.    Male anche la nuova avventura di Flavio, anch'egli passato dalla Rai a La7 (nel suo caso, più sobriamente e senza recriminazioni). Il suo nuovo game show "Famiglie d'Italia" in fascia preserale, quella che prima egli occupava su Rai1 con "L'Eredità ", ha infatti raccolto nelle sue due prime puntate il 2.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Giletti fa flop : sconfitto da Augias negli ascolti tv -   . Il ritorno di Massimo Giletti in Rai con un suo talk non convince fino in fondo gli spettatori. 856 spettatori). La prima puntata di "Lo stato delle cose", il nuovo programma su Rai tre dell'ex conduttore dell'"Arena" (e di "Non è l'arena"), raggiunge il 5,13 per cento di share, con 934. 220 spettatori. (Ilfoglio.it)

Giletti non sfonda : sconfitto da Augias negli ascolti tv - Giletti viene quindi battuto da "La Torre di Babele", il programma culturale condotto da Corrado Augias su La7, che totalizza il 5,34 per cento di share (con 973. Il ritorno di Massimo Giletti in Rai con un suo talk non convince fino in fondo gli spettatori. Aveva già condotto alcuni speciali su Rai 1, ma questa prima puntata di "Lo Stato delle cose" rappresenta il suo ritorno ufficiale come ... (Ilfoglio.it)

Ascolti TV | Lunedì 30 Settembre 2024. Brennero cala al 16.1% - GF 17.9%. Moscio Giletti (5.4%) battuto da Augias - 000 e il %). 000 spettatori con il %. 000 (%) – h. Su Tv8 L’uomo sul treno ottiene. 000 (%) – h. 000 spettatori pari al %. 000 spettatori pari al % nella prima parte e. 000 spettatori (%), mentre Passato e Presente è seguito da. 000 spettatori pari al %. 000 spettatori con il % nella prima parte chiamata La Volta Magazine e. (Davidemaggio.it)