Amanda Knox annuncia il suo nuovo libro | Racconterà la mia vita dopo la morte di Meredith Kercher ero intrappolata in quella storia

"Quando la mia coinquilina, Meredith, è stata brutalmente violentata e uccisa, avrei voluto essere una nota a piè di pagina nella sua tragica storia". A dirlo è Amanda Knox, che in una nota condivisa con il magazine People, ha annunciato l'uscita del suo nuovo libro, intitolato Free: My Search For Meaning, che sarà disponibile a partire da marzo 2025. Un viaggio nei ricordi e nelle esperienze legate a quell'omicidio che ha cambiato per sempre la sua vita. Era infatti il novembre 2007, quando la sua coinquilina, Meredith Kercher, fu trovata morta nella sua camera da letto, all'interno di una casa che condivideva con altri studenti. Per il delitto, fu proprio Knox ad essere prima accusata e giudicata colpevole, insieme al fidanzato dell'epoca, l'italiano Raffaele Sollecito, salvo poi essere assolti entrambi definitivamente nel marzo 2015.

