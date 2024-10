Allontana un cliente molesto, ma viene accoltellato al collo con un cacciavite: grave barista 51enne (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Un 37enne ha accoltellato al collo con un cacciavite il barista che stava cercando di Allontanarlo dal suo locale in zona Affori a Milano. L'aggressore è stato fermato e rischia di essere accusato di tentato omicidio. Fanpage.it - Allontana un cliente molesto, ma viene accoltellato al collo con un cacciavite: grave barista 51enne Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Un 37enne haalcon unilche stava cercando dirlo dal suo locale in zona Affori a Milano. L'aggressore è stato fermato e rischia di essere accusato di tentato omicidio.

